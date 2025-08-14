גורמים איראנים הצליחו לפרוץ לטלפון הנייד של שרת המשפטים לשעבר וחברת הקבינט לשעבר, איילת שקד, כך נחשף בחדשות 12.

על פי הדיווח, שקד היתה נתונה למספר ניסיונות לפריצה למכשיר הטלפון שלה ואחד מהם לחצה על לינק שנשלח אליה, שאִפשר לתוקפים להשתלט על מכשירה.

כשבועיים לאחר מכן עודכנה השרה לשעבר על ידי השב"כ כי הטלפון שלה נפרץ בידי גורמים איראנים.

עוד דווח כי ראש השב"כ לשעבר, נדב ארגמן, הזהיר בעבר את שקד, בעת כהונתה כשרת המשפטים, כי האיראנים מאזינים לה.

שקד מסרה בתגובה: "העניין בטיפול של גורמי הביטחון".

בשבועות האחרונים נעשו ניסיונות פריצה למכשירי טלפון של שרים, יועצים ובכירים נוספים בהווה ובעבר. בחלק מהמקרים הצליחו התוקפים האיראניים לחדור למכשירי יועצים לשרים.

בעקבות ריבוי המקרים, פנה השב"כ לבכירים והדגיש את הצורך להקפיד על כללי זהירות בסיסיים: להימנע מלחיצה על קישורים לא מוכרים ולהימנע מהזנת סיסמאות במקומות שאינם מאומתים.