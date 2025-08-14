הותר לפרסום כי קצין המילואים, מיחידת הניוד של אוגדת המילואים 99 שנלחמת בעזה אותר היום (חמישי) ללא רוח חיים ביער שוויץ סמוך לרמת פוריה ולפי החשד שם קץ לחייו.

הקצין תושב טבריה היה בזמן שירות מילואים פעיל ולכן יוכר כחלל צה"ל.

בצה"ל אומרים שבעקבות האירוע נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת, עם סיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית.

מדובר בחייל ה-17 ששם קיץ לחייו השנה.

שלשום התקיים דיון בנושא פעילות צה"ל למניעת אובדות בקרב משרתים בועדת המשנה של כוח אדם בצה"ל בכנסת.

ראש מטה אכ"א, תא"ל אמיר ודמני אמר בדיון כי יש עלייה במקרי האובדנות בצה"ל אבל ציין כי לא מדובר בגל חריג של אירועים.

הוא אמר כי 54 חיילים שמו קץ לחייהם מתחילת שנת 2023. בשנה זו נרשמו 17 מקרים של אובדנות בצבא, בשנת 2024 עלה המספר ל-21 ובשנה הנוכחית 17.

רמ"ט אכ"א סירב לבקשת יו"ר הוועדה וחברי הכנסת להציג את הנתון על היקף המתאבדים ששמו קץ לחייהם לאחר שירותם הצבאי והתקבלו בקשות להכיר בהם כחללי צה"ל.

ח"כ שטרן מתח ביקורת על הסירוב. "יש לנו שאלה, אפשר לענות עליה ולהתקדם. האם יש לכם את הכמות? אני שואל שאלה פשוטה, ויש לכם את התשובה הזו".

יו"ר השדולה לבריאות הנפש ומניעת אובדנות, יוזמת הדיון, ח"כ קטי שטרית זעמה: "לא הגיוני שלא נקבל נתונים קונקרטיים מהצבא לגבי היקף הפניות מצד חיילים לועדות האבחון הצבאיות בתחום בריאות הנפש. אני דורשת מהצבא להקים ועדה עם סמכויות ויעדים, שתהיה שקופה בפנינו".