הרב משה הלל הירש, ממנהיגי הציבור הליטאי בישראל, טען הערב שהצבא אינו מתאים לציבור החרדי, וזאת גם לגבי אלה שאינם לומדים תורה.

הדברים נאמרו במעמד ראשי ישיבות רבים שהשתתפו באירוע שהתקיים בישיבת חפץ חיים.

בדבריו טען כי קיים בלבול לגבי התפיסה ש"הם עושים ואנחנו לא עושים", למרות שידוע שהתורה מגנה על היישוב היהודי בישראל.

בהתייחסו לנושא הגיוס החרדי הדגיש כי הצבא אינו מתאים לאדם חרדי. "הצבא לא ראוי לאדם חרדי, יש שאלות של חילול שבת וגילוי עריות, וזה לא שייך".

הוא ציטט שר בכיר בממשלה שלטענתו אמר לו כי "אני מקווה ורוצה שחרדי שייכנס לצבא יצא חרדי" אבל הוא הודה שהיום זה לא ככה.

את דבריו חתם באומרו כי "גם אלו שלא לומדים אסור להם להתגייס משום שהצבא לא ראוי בכלל לחרדים".