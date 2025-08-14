משפחה יהודית מניו יורק שנסעה לחופשת קיץ בפלורידה חווה טרגדיה קשה כשבתם, רחל עליזה ניסנוב בת 18, נהרגה בתאונת אופנוע ים. אחותה אביבה ברכה בת 16 נותרה במצב קריטי בבית החולים.

התאונה התרחשה ביום שלישי האחרון כשהנערות שטו באופנוע ים שאבד שליטה ופגע ברציף. שתיהן עפו מהכלי ונפגעו קשה מהפגיעה. אביבה, שנהגה באופנוע, פונתה למרכז רפואי עם פציעות מסכנות חיים.

האב, הרב שלמה ניסנוב, קפץ מיד למים כדי להציל את בנותיו למרות שלא ידע לשחות. הוא נפצע בידיו, רגליו וגבו במהלך ניסיון ההצלה הנואש.

רחל, שחגגה את סיום לימודיה, נפטרה מפצעיה בבית החולים. הלווייתה נערכה בקווינס שבניו יורק וגופתה הועברה לקבורה בישראל.

"לא באתי לפלורידה כדי לקבור את בתי", אמר האב השבור. "באתי לבלות איתה, ועכשיו אני צריך לקחת אותה בחזרה בארון קבורה".

אביבה עדיין מאושפזת במצב קריטי לאחר ניתוח. המשפחה מתחזקת באמונה להתמודד עם האובדן. הרשויות ממשיכות לחקור את נסיבות התאונה.