תקוות לחוד ומציאות לחוד. בית"ר ירושלים קיוותה להשלים הערב (חמישי) מהפך גדול ברומניה, במגרשה "הביתי" במסגרת הסיבוב השלישי של מוקדמות הקונפרנס-ליג, מפעל הכדורגל השלישי בחשיבותו באירופה.

בית"ר הגיעה למשחק הביתי הערב לעיניי למעלה מ-1,000 אוהדיה שעשו איתה את הדרך מישראל, עם הפסד כואב במשחק הראשון מול ריגה הלטבית בתוצאה 0:3 וידעו כי יצטרכו לספק משחק גדול בניסיון למחוק את ההפרש כולו ואולי אף להעפיל אל פלייאוף המפעל האירופי, דבר אותו הצליחה לעשות רק פעם אחת בעבר, לפני 8 שנים.

בעוד הקפטן והכוכב ירדן שועה לא פתח בשל פציעה, מי שעלה לשחק לאחר מנוחה של שבוע, הוא הכוכב הגדול של הירושלמים עומר אצילי.

בדקה ה-6 אצילי הראה כמה הוא היה חסר במשחק הראשון מול הלטבים לפני שבוע, כאשר בעט כדור אדיר ממרחק והעלה את בית"ר ליתרון.

הלחץ של בית"ר נמשך לכל אורך המחצית הראשונה ובדקה ה-23 כבשה את השני שקירב אותה עד מאוד למחיקת ההפסד בשבוע שעבר, כשמוזי כבש בתום מבצע קבוצתי.

בית"ר יכולה הייתה לכבוש עוד 4 שערים בטוחים, אך שוערה של ריגה מנע זאת ממנה ובדקה ה-86 שילמה על כך ביוקר הקבוצה הירושלמית כאשר ריגה צימקה עם שער שקירב אותה להדחה.

בדקה ה-94 סילבה קאני עוד הספיק לכבוש שער נוסף לזכות הירושלמים, אך היה זה מעט מדי ומאוחר מדי עבורה, כאשר זו אמנם מנצחת הערב ברומניה את ריגה הלטבית בתוצאה 1:3, אך בסיכום שני המשחקים הלטבים הם אלו עם ידם על העליונה כשהתוצאה עומדת בסיכום שני המשחקים על 3:4 לזכותם.

כמו בכל הופעותיה באירופה, גם העונה בית"ר לא מצליחה להעפיל אל שלב הליגה של מפעל אירופי כשהיא מודחת בכאב ובכבוד וכעת עם הפנים לקראת פתיחת העונה בליגת העל בכדורגל במטרה לחזור כבר בעונה הבאה לזירה האירופית.