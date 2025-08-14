נציגי הממשלה האוקראינית קיימו היום (חמישי) ישיבת תיאום בקייב עם איחוד ברסלב לתכנון ההיערכות למעמד ראש השנה באומן הצפוי למשוך למעלה מ-50 אלף מתפללים השנה.

הפגישה התקיימה למרות המלחמה המתמשכת ובמטרה להבטיח ביטחון המשתתפים.

בפגישה השתתפו שר התרבות, שר הדתות, ראש עיריית אומן, ראש משטרת קייב, הרופא הלאומי של אוקראינה וראשי רשויות נוספים, לצד יו"ר איחוד ברסלב באומן הרב נתן בן נון.

במרכז הדיון עמדו נושאי הביטחון והלוגיסטיקה הנדרשים לקליטת האירוע רב המשתתפים.

הנוכחים דנו באתגרים הביטחוניים ובדרכים לייעל את מערך כוחות החירום, מניעת פרובוקציות ומתן מענה מהיר למקרי חירום, כל זאת בתנאי המלחמה. רוב המשתתפים צפויים להגיע מישראל, והשאר מארצות הברית, אירופה ומדינות נוספות.

הרב בן נון הדגיש כי המשימה העיקרית היא שהעלייה לרגל תעבור בביטחון מלא למען כל הצדדים. "אנו מבינים את רמת האיום הגבוהה עקב המצב הביטחוני, וחשוב לנו לעשות כל מאמץ כדי להתמודד כראוי עם האירוע העצום הזה", אמר.

הוא גילה כי בחודשים האחרונים נערכו ישיבות היערכות עם נציגי מדינות שכנות במטרה להיערך לקראת הרכבת האווירית הצפויה בימים שלפני ואחרי ראש השנה. המדינות השכנות הביעו נכונות לסייע במידת האפשר.

במהלך הפגישה הוסכם שממשלת אוקראינה תפעל למניעת עומסים ועיכובים בגבולות. בנוסף הוחלט כי השנה יתאפשר להכניס יין לאומן, בשונה משנים קודמות שבהן נחרמו משקאות אלכוהוליים בכניסות לעיר. הכמות המותרת תפורסם בהמשך.

פעילי איחוד ברסלב מסרו שנעשים מאמצים מקסימליים להקל על ציבור הנוסעים, אך הזהירו שכמעט בלתי אפשרי למנוע עומסים מוחלטים בגבולות עם כמות אנשים כה גדולה.

בסיום הדיון הודה הרב בן נון למשתתפים על שיתוף הפעולה ונכונותם לסייע בקיום הקיבוץ למרות המלחמה.