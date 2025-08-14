פחות משנה עברה מאז הותקפו ברחובות אמסטרדם, אוהדי מכבי ת"א בפוגרום על ידי מהגרים ערבים ופרו-ערבים לאחר משחק הכדורגל מול אייאקס ההולנדית.

אופ"א, ארגון הכדורגל האירופי, לא עשה דבר כנגד הפורעים הערבים ויחד עם פעולותיה האחרונות של אופ"א, נדמה שזו תפסה צד בכל הקשור למאבקה של ישראל בארגון הטרור הנאצי חמאס בעזה.

כזכור, רק אמש אישרה אופ"א פריסת שלט ענק הקורא במרומז להפסקת המלחמה בעזה, במהלך במשחק הכדורגל של פאריס סן ז'רמן הצרפתית הממומנת על ידי ממשלת קטאר, מממנת הטרור. באופ"א הגדילו לעשות ואף אירחו במשחק ילדים ערבים מעזה שהעניקו מדליות בטקס הסיום.

עם זאת, הערב במשחקה של בית"ר ירושלים בבוקרשט שברומניה, סירבה אופ"א לאפשר הנפת שלט הקורא להחזרת החטוף רום ברסלבסקי, במה שנדמה כמו תפיסת צד של אופ"א בכל הקשור למאבק של ישראל בטרור הערבי.

כל אלה מצטרפים לרדיפה של ישראליים בכלל באירופה ובפרט באירועי ספורט.

מי שהחליט לצאת כנגד האנטישמיות הגואה בצורה פובמית הוא יו"ר ארגון מכבי הולנד ויו"ר מכבי אירופה, דוויד בייסמר.

במכתב ששלח לעיריית אמסטרדם, כתב יו"ר מכבי הולנד ומכבי אירופה בייסמר כי "אמסטרדם עומדת על סף שינוי כיוון. אם יהודים באמסטרדם יכולים להרגיש בטוחים רק בגבולות של מה שנחשב לרצוי פוליטית - שתיקה לגבי ישראל, להתכחש לציונות, להיות 'אסירי תודה' על סובלנות לכאורה - אז כעיר אנחנו מאבדים את המצפן המוסרי שלנו. הגיע הזמן להתנגדות ולהתעוררות מודעת".

בייסמר התייחס במכתבו בין היתר לכך שדבר לא נעשה כנגד התוקפים האלימים לפני פחות משנה בפוגרום באוהדי מכבי ת"א מצידה של עיריית אמסטרדם.

"אמסטרדם שייכת גם ליהודים. ליהודים שמרגישים קשורים לישראל. ליהודים שמסרבים לצמצם את זהותם למה שנחשב כרגע ל'קביל' פוליטית. גם אנחנו לא נשתוק יותר. אם עיריית אמסטרדם תתמיד בדרך הזו, אז התנגדות היא בלתי נמנעת - חברתית, משפטית ופוליטית". יתחיל בהולנד וימשיך לאירופה כולה?