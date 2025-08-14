ואיזה מסכנים האוהדים. שבוע בלבד עבר מאז הרגישו אוהדי מכבי חיפה שאולי עוד יהיה להם טוב. היה זה אחרי שקבוצתם ניצחה את ראקוב הפולנית באצטדיונה הביתי שבפולין בתוצאה 1:0 במשחק הראשון מבין שניים בסיבוב השלישי של מוקדמות הקונפרנס-ליג.

הייתה זו מקדמה מעולה בדרך אולי להפעלה לשלב הפלייאוף של מפעל הכדורגל השלישי בחשיבותו באירופה, שם תחכה המנצחת בין ארדה קרדז'אלי מבולגריה לקאונו ז'לגיריס מליטא, שתי יריבות שחיפה יכולה הייתה לעבור בקלות בדרך להופעה בשלב הליגה האירופי.

אך אוהדי חיפה חוו תסכול נוסף בעונה שרק החלה, כאשר הפסידו בתוצאה 2:0 באצטדיון "הביתי" בדברצן שבהונגריה ובכך סיימו את דרכם במפעל האירופי העונה.

המתיחות בין המועדונים הייתה גדולה עוד בטרם המשחק, כאשר הפולנים טענו כי החיפאים התנהגו בצורה לא מכובדת במשחק הראשון ובתגובה גמלו להם על כך השבוע באימון המסכם כשפרצו להם לפני תומו.

בחיפה הגישו תלונה על הפולנים אך גם זה לא יעזור להם. שער בתוספת הזמן של המחצית הראשונה ושער נוסף בדקה ה-76 בפנדל, מול עשרה שחקנים של חיפה, הספיק לפולנים בכדי לקבוע מהפך ולהעפיל לשלב הפלייאוף על חשבון הקבוצה מישראל.