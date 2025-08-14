את המשחק הראשון מול חמרון המלטזית, ניצחה מכבי ת"א בקושי ובזכות שער ניצחון דרמטי שקבע מהפך של אלעד מדמון הצעיר.

הערב (חמישי) שוב נראתה מכבי חלשה מול היריבה ממלטה וכמעט ששוב שילמה על כך ביוקר עם שער אך המלטזים החמיצו פנדל ברשלנות.

מכבי שוב הצליחה לנצח את היריבה החלשה שממול בזכות גיבור מפתיע, כשהפעם היה זה עידו שחר שכבש צמד שערים בדקות ה-37 ו-45 ובישל את השלישי לאושר דוידה בדקה ה-69.

זה נגמר עם יכולת רעה במשחק משעמם וניצחון 1:3 של אלופת ישראל מכבי ת"א, שמעפילה אל פליאוף מוקדמות הליגה האירופית שם תפגוש את דינמו קייב שהודחה בידיי פאפוס בשלב מוקדמות ליגת האלופות. בכדי להעפיל עונה שניה ברציפות אל שלב הליגה של הליגה האירופית, מפעל הכדורגל השני בחשיבותו באירופה, תצטרך מכבי להרים את הרמה שלה.

בין כך ובין כך, מכבי הבטיחה לאוהדיה עונה אירופית כאשר גם אם תודח בשלב הפלייאוף של הליגה האירופית בידיי דינמו קייב, תשחק זו בשלב הליגה של הקונפרנס-ליג.

אחרי הדחתה המוקדמת של מחזיקת הגביע וסגנית האלופה הפועל באר שבע מאירופה, והדחתן הערב של מכבי חיפה ובית"ר ירושלים, מכבי ת"א שוב נותרת הנציגה הישראלית היחידה במפעלים האירופיים העונה.