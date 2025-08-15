רכבת ישראל הודיעה הבוקר (חמישי) על שיבושים משמעותיים בפעילות, בעקבות נזק כבד שנגרם לתשתית החשמול.

על פי הודעת החברה, רכבת משא שנסעה על תוואי המסילות המחושמלות פגעה בכבלי תשתית בשני מוקדים, באזור צומת גנות מדרום לתל אביב ובין חדרה לנתניה, וגרמה לנזק המתפרס על פני מאות מטרים. האירוע נמצא בחקירה.

נמסר כיצוותי רכבת ישראל פועלים בשטח לפינוי חלקי התשתית הפגועה ולהקמת מערך חלופי, הכולל הפעלה מוגברת של רכבות דיזל. במקביל, תגברה החברה את צוותי העבודה ומפעילה שירותי היסעים בתחנות תל אביב סבידור מרכז, לוד, נתב"ג, נתניה, בנימינה, חיפה חוף הכרמל ומודיעין מרכז.

בנוסף, הומלץ לנוסעים בין תל אביב לחיפה והצפון להשתמש בקווי אוטובוס מתוגברים ממסוף 2000, תחנה מרכזית חוף הכרמל ומרכזית המפרץ. לנוסעים בין ירושלים ותל אביב מומלץ להיעזר בקווים מתוגברים ממסוף 2000 ומהתחנה המרכזית בירושלים.

ברכבת מסרו כי בשלב זה לא יופעלו רכבות בין תחנות בנימינה ונתניה, ובין תחנות תל אביב ההגנה ללוד/נתב"ג. המשמעות היא שהקווים מתל אביב לחיפה וירושלים לא יפעלו ועל פי ההערכות ייתכן שתיקון התקלה יימשך מספר ימים והתנועה לא תשוב לסדרה בתחילת השבוע.

יום ראשון הקרוב היה אמור להיות עמוס במיוחד עבור הרכבת, משום שמעבר לעומס הרגיל, מתוכננת מחאה רחבה של "מועצת אוקטובר" להשבתת המשק וההערכה היתה שרבים מהמשתתפים במחאות השונות ישתמשו ברכבות.

באופן זמני יופעלו הקווים במתכונת הבאה: באר שבע-לוד וחזרה, בית שמש-לוד וחזרה, קו אשקלון-בנימינה מדרום עד לוד וחזרה, ירושלים (יצחק נבון)-נתב"ג וחזרה ונהריה-באר שבע מצפון עד בנימינה.