סערת החלפת המנעולים בלשכת שר המשפטים בתל אביב: בתגובתו הצפויה לבג"ץ, יציג השר יריב לוין התכתבויות בין אנשי לשכת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה לבין לשכתו, מהן עולה כי הגעת היועצת למשרד תואמה מראש מולו בקביעות.

בכאן חדשות דווח כי לוין יטען כי עובדה זו מוכיחה שלשכה זו אינה לשכתה. בנוסף, הוא מתכוון לצרף צילום של שלט הכניסה לבניין, שבו נכתב כי מדובר בלשכת סגן ראש הממשלה ושר המשפטים.

לדברי מקורביו, לוין צפוי להדגיש בפני בג"ץ, כי "נוכח אי האמון העמוק בין השר ליועצת המשפטית, הם אינם יכולים יותר לחלוק את הלשכות".

העימות החריף בין הצדדים עלה מדרגה ביום שלישי אז החולפו המנעולים במשרדה של בהרב-מיארה בתל אביב.

מקורבי השר ציינו כי בימים שקדמו לאירוע נמסרה ליועצת התראה מצד לשכת לוין, ואף נהג השר עדכן על הכוונה למנוע את כניסתה למשרד. בלשכת היועצת טענו מנגד כי מדובר ב"אבסורד" וכי לשר אין סמכות כזו, אך המנעולים הוחלפו בכל זאת.