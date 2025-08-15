מני גודארד, שנרצח על ידי מחבלי חמאס במתקפת השבעה באוקטובר בקיבוץ בארי, היה אמור לציין היום (שישי) את יום הולדתו ה-75. גופתו נחטפה לעזה. אשתו, איילת גודארד, נרצחה גם היא בביתם.

משפחתו פרסמה הבוקר דברי זיכרון מרגשים: "אבא שלנו, יום הולדת עצוב שמח. אוהבים אותך ומתגעגעים אלייך בכל רגע. תודה על הזכות לראות את הטוב, על הצחוק, החיבוק, תודה שהיית אבא שלנו".

לדבריהם, "אבא היה פותח את הבוקר הזה בשחייה של 75 בריכות - ועוד אחת לשנה הבאה. אחר כך, היינו מתאספים כולנו לחגוג לו בבוסתן שלו, כל הנכדים והילדים שהוא כל כך אהב".

"הכי אפיין אותו מהכל זה טוב הלב, לב רחב ונדיב ונתינה באמת ללא גבולות. והצחוקים - כל היום בדיחות עם חברים שצוחקים עד שכואבת להם הבטן", כתבה המשפחה.

"אבא אנחנו מחכים לסגירת המעגל - איך מציינים יום הולדת כשאין לנו קבר לבקר? מעם ישראל אנחנו מבקשים - תהיו איתנו. תעצרו איתנו הכל ביום ראשון. תעמדו איתנו בדרישה הכל כך מוסרית הזאת להחזיר את אבא ואת כולם הביתה".

הם הוסיפו, "אנחנו דורשים את הדבר הבסיסי ביותר בעולם. לקבור את האהובים שלנו שנרצחו, להוציא מהגיהנום את מי שעדיין חי - להציל חיים. 'כל המציל נפש אחת - כאילו הציל עולם ומלואו'. אנחנו צריכים אתכם גם היום, גם עכשיו, עזרו לנו להציל חיים. אנחנו יודעים, שזאת ההזדמנות האחרונה".

לפני מספר חודשים, במבצע צה"ל ברפיח, אותרו ממצאים השייכים לגופתו של גודארד, אולם גופתו עצמה טרם הוחזרה לישראל ונמצאת עדיין בידי חמאס.