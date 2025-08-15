כדורגלן העבר מאור בוזגלו ורעייתו מירן סיפרו בראיון ל'פנאי פלוס' על התקרבותם לדת והשינויים שחלו במשפחתם.

מירן ציינה כי ההחלטה לשלוח את הילדים לחינוך דתי התקבלה במשותף, "אני חושבת שזה הדבר שיעשה לילדים הכי טוב. לתת להם ערכים, שילמדו על הדת היפה שלנו, לתת להם את הבסיס, ושהם יחליטו בעתיד מה לעשות עם זה". מאור הוסיף, "לקבל את ההחלטה הזאת, זה הדבר הכי טוב שעשינו".

לדברי מירן, הישגי הילדים בתחום כיבוד אב ואם הם עבורה "הניצחון הכי גדול", שכן הדבר מעודד אותם לכבד את ההורים וכל אדם מבוגר מהם.

היא סיפרה כי היא שומרת שבת, מתרגשת לראות את ילדיה מתפללים, ואף ליאו, בנה, בחר ללבוש ציצית מיוזמתו. "אני מאוד מחוברת לדת. אני שומרת שבת, ולראות את החיבור שלהם, ושהם מתפללים, ושליאו שם ציצית ביוזמתו. אני בחיים לא אגיד לו לשים. אני לא אומרת לאף אחד בבית מה לעשות, כל אחד, איפה שטוב לו".

מאור ציין כי הוא נהנה משמירת השבת של אשתו, שמתקיימת כבר שנתיים, "אנחנו בלי טלפונים, ואחרי שכל השבוע אנחנו באינטנסיביות גבוהה, בשבת אנחנו נטו עם הילדים. מסתובבים, משחקים ביחד משחקי קופסה, בבריכה. מחכים לזה ממש".

עם זאת, סיפרו על קונפליקט שפרץ לפני שנה, כאשר מאור תכנן לנגן במסיבה בראש השנה. מירן שיתפה כי בסופו של דבר, מאור ויתר על ההופעה, "זה הביא יותר ברכה בהכול. כוחה של אמונה".

כשנשאל אם הוא שוקל להצטרף לשמירת השבת, אמר מאור, "אני עושה את זה גם בלי שיגידו לי". לסיכום אמרה, "זה הדבר הכי טוב שעשיתי בחיים שלי. הדבר הכי טוב שאפשר לעשות".