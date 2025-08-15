מדד שנגחאי, שמדרג את האוניברסיטאות המובילות בעולם, פרסם הבוקר (שישי) את דירוג המוסדות האקדמיים.

על פי המדד היוקרתי, שלוש האוניברסיטאות הישראליות המובילות, שנמצאות ברשימת 100 האוניברסיטאות הטובות בעולם, חוו ירידה של כמה מקומות. האוניברסיטה העברית בירושלים ירדה מהמקום ה-81 בשנה שעברה למקום ה-88, הטכניון ירד מהמקום ה-85 למקום ה-97, ומכון ויצמן שמוביל בדירוג הנציגות הישראליות ירד שני מקומות למקום ה-71.

עם זאת המוסדות האקדמיים המובילים של ישראל עדיין מדורגים בין מאה האוניברסיטאות הטובות בעולם. כמידי שנה, גם השנה אוניברסיטת הרווארד, אוניברסיטת סטנפורד ו-MIT דורגו בשלושת המקומות הראשונים.

פרופסור אשר כהן, נשיא האוניברסיטה העברית, הגיב לדירוג: "העובדה שהאוניברסיטה העברית נכללת פעם נוספת ברשימת 100 האוניברסיטאות המובילות בעולם היא עדות חותכת למצוינות האקדמית והמחקרית של חברי הסגל שלנו. הישג זה מרשים במיוחד בתקופה מאתגרת, שבה האקדמיה הישראלית כולה ניצבת בפני מתקפות חסרות תקדים בזירה הבינלאומית, ובה המחקר שלנו מקבל את החותם הרשמי לאיכות עבודתנו".

נשיא הטכניון, פרופסור אורי סיון, מסר: "שימור מעמדם של המדע והטכנולוגיה בישראל הוא משימה לאומית בעלת חשיבות עצומה, והיא מאתגרת במיוחד בשנה זו, שבה התמודדנו עם טילים מאיראן ומלבנון ששוגרו לעבר קמפוס הטכניון ועם היעדרם של מאות חברי סגל אקדמי ומינהלי וסטודנטים לתארים מתקדמים שנדרשו למאות ימי מילואים".