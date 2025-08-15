השר לשעבר חיים רמון התייחס בריאיון לרדיו "גלי ישראל" לדרישות שמציב ראש הממשלה בנימין נתניהו לחמאס, ואמר כי הן מהוות כניעה מוחלטת מצד הארגון - דבר שלדבריו לא יקרה.

רמון הציע מתווה חלופי של עסקה כוללת, במסגרתה יוחזרו 20 חטופים וייקבע פרימטר ביטחוני, ולאחר מכן, גם אם יהיו ערבויות בינלאומיות, ניתן יהיה ליישם את כל מרכיבי התוכנית שמציע נתניהו ולתקוף את חמאס במלוא העוצמה.

"תחזירו את 20 החטופים, נקבע את הפרימטר, ויום אחרי גם אם יהיו ערבויות בינלאומיות - נעשה את כל מה שתוכנית ביבי אומרת ונכה בהם מכות קשות".

הוא ציין את הדוגמה מלבנון, שם בוצעו פעולות צבאיות גם לאחר הסכם הפסקת האש ללא תגובה בינלאומית, "אף אחד לא אומר מילה על הפעולות שלנו שם".

לדבריו, כיבוש עזה בשלב הנוכחי יהיה טעות קשה, שכן הוא עלול להוביל לפגיעה בחטופים. "אם נצא עכשיו למבצע לכיבוש הרצועה, יתחילו ה'הותר לפרסום' וחטופים ייהרגו - זו תהיה מכה קשה לכולנו", אמר.

רמון הציע לקבוע פרימטר של 700 מטר ולהרחיבו לאחר שבוע ל-1,200 מטר, תוך פעולה מתמשכת עד חיסול הארגון.

הוא הוסיף כי העולם מעוניין בהיעלמות חמאס, אך הזהיר שכאשר יופיעו מראות קשים מהשטח, ייתכן שארצות הברית לא תמשיך לתמוך בישראל לאורך זמן.