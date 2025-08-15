משפחת אברג'יל בנופים רועי חדי

משפחת אברג'יל, ההורים יוסף ורינה וששת ילדיהם, עלתה מפריז ונקלטה השבוע בשכונת קרווילות חדשה ביישוב נופים שבשומרון. בני המשפחה הגיעו במסגרת פרויקט קליטת עולים מצרפת, הפועל בשומרון זה שמונה שנים.

תושבי היישוב, יחד עם ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן ויו"ר ועד היישוב איציק מנדל, קיבלו את פניהם בפרחים, דגלים ושירת "הבאנו שלום". מדובר במשפחת העולים הראשונה מתוך קבוצה המתוכננת להגיע ליישוב במהלך הקיץ.

דגן אמר במעמד קביעת המזוזה, "זו ציונות אמיתית. עליתם לארץ ישראל, ולא סתם עליתם, אלא לשומרון לב הארץ. אנחנו איתכם ביחד, נעזור לכם להתקדם כאן, שתהיה לכם קליטה מהירה, לכם ולילדים. וביחד אנחנו נביא עוד משפחות. זאת הציונות הכי גדולה. אנחנו מתרגשים שאתם פה. ואנחנו אתכם. שיהיה לכם בהצלחה! ברוכים הבאים הביתה!"

יוסף אברג'יל הודה לראש המועצה ולתושבים ואמר, "אני שמח להיות פה. תראו, אין נוף כזה, חלום! אנחנו יודעים שבצרפת אין עתיד. עלינו בשביל הילדים, בשבילנו, בשביל לקיים תורה ומצוות פה, כי פה אפשר להיות יהודי, יהודי אמיתי. לא בנסתר, זה נפלא. ולהיות כמו כל ישראלי, להיות גיבור. כולם שומעים שעברנו לשומרון, ואומרים מה אתה משוגע? אבל אין מקום שקולט אותנו כך, כיישוב. יש התלהבות. כולם עוזרים, כולם אוהבים, כולם מציעים עזרה, מה אתה רוצה, כולם שואלים לשלומך. תודה!"

הפרויקט לקליטת עולים מצרפת לשומרון זוכה לאחוזי הצלחה מהגבוהים בארץ, כאשר כמעט כל העולים נשארים בארץ ורובם מתיישבים בשומרון.