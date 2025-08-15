צביקה מור נגד שביתה למען החטופים ללא קרדיט

צביקה מור, אביו של איתן בן ה-25, שנמצא בשבי חמאס, פרסם סרטון בו הוא מתנגד ליוזמת השביתה המתוכננת ליום ראשון ביוזמת מספר משפחות שכולות ומשפחות חטופים. לדבריו, השביתה אינה תורמת להחזרת החטופים ואף פוגעת בציבור.

"עכשיו קוראים לנו לשבות ביום ראשון, בואו נבחן את זה קצת", אמר מור. "איך השביתה הזאת בדיוק מחזירה את החטופים? אתם יכולים להגיד לי, אה, היא לא מחזירה את החטופים. אז בשביל מה היא? בשביל להעלות מודעות לחטופים. אין לכם מודעות לחטופים? אתם כאלה אנשים ריקים ואכזריים, לא אכפת לכם מהחטופים?".

מור המשיך, "תחשבו, על ההורים בחודש אוגוסט שצריכים חנויות פתוחות. מילואימניקים חוזרים הביתה לאפטר, צריכים לצאת לסידורים. למה להפנות את החיצים אלינו? אז בשביל מה כל הקמפיין הזה? אה, זה בשביל לרתום אתכם לכניעה לחמאס. אתם רוצים שמדינת ישראל תיכנע לחמאס? בבקשה. תעברו 500 משפחות שכולות שהבנים שלהם נפלו בעזה ותבקשו רשות".

לדבריו, "אסור לנו להיכנע לאויב. אם ניכנע לאויב אתם חושבים שהם יחזירו לנו את כולם? חמאס מעולם לא הודה שהבן שלי נמצא אצלו. הוא תמיד ישאיר לעצמו חטופים. אם לא נלחץ עליו, לא נקבל את כולם לעולם".

"אם אתם באמת רוצים את החטופים בבית, מה שאתם צריכים לעשות זה ללחוץ החוצה, לא פנימה, עלינו, אזרחי ישראל. להפנות את כל הלחץ על חמאס - וכשהוא ייכנע, הוא יחזיר את כולם".