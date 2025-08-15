שתי מתקפות סייבר קשות נערכו בימים האחרונים כנגד האתר של בית הדין המיוחד לטיפול בפגיעות מיניות שהקים הרב שמואל אליהו.

במטרה לגרום לקריסת פעילות האתר, בוצעו כ-457 מיליון כניסות במקביל, דבר שמנטרל את פעילות השרתים ועוצר את תפקוד האתר.

המתקפה החריגה שנערכה אמש, היא תקיפה שניה בתקופה האחרונה, והיא בוצעה ככל כנראה באמצעות בוטים מסין, ארצות הברית, ומדינות נוספות. צוות הסייבר של האתרים פעל על מנת להשיבם לפעילות.

הדיינים, בהם הרב ציון בוארון והרב אהרון ירחי, נתונים בשבועות האחרונים למתקפה קשה הכוללת תליית פאשקווילים נגדם, הפעלת אלימות, וזיופי חתימות כביכול בשמם של הדיינים.

המתקפה מגיעה מצד גורמים עבריינים הקשורים, לפי הערכות מומחים, לרב מאלעד שבגינו פרסם לאחרונה בית הדין אזהרה לציבור, לאחר שניצל אישה במצוקה. על פי הערכת בית הדין, מדובר בניסיון להרתיע את הדיינים ולפגוע בפעילותם.

בבית הדין שוקלים להגיש תלונה במשטרה או לפנות למערך הסייבר הלאומי, ומקיימים התייעצויות משפטיות כיצד יוכלו להתייחס לתקיפה ולמנוע תקיפות נוספות.

‏מבית הדין המיוחד נמסר: "מדובר ברב בעל עוצמה כלכלית ובעל קשרים מפוקפקים עם עבריינים, המנסה לנקום בבית הדין על שהזהיר את הקהילה מניצול חוזר מצידו של נשים נוספות במצוקה. בית הדין נחוש להמשיך לפעול כנגד עברייני מין כאלו. התורה מגדירה מעשים כאלו כרצח, כל בריונות וכל אלימות לא תעזור. נמשיך ולא נרתע".