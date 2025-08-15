מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, תקף הבוקר (שישי) את נשיא לבנון ג'וזף עאון ואת ראש הממשלה נוואף סלאם, בעקבות החלטת הממשלה לפרק את הארגון מנשקו. לדבריו, חיזבאללה לא ייכנע ללחצים וימשיך להחזיק באמצעי הלחימה שלו.

"ב-14 באוגוסט 2006 חגגנו את 'ניצחון יולי'", אמר קאסם על מלחמת לבנון השנייה, "הניצחון הזה הרתיע את האויב במשך 17 שנים ומנע ממנו לפתוח בתוקפנות מתוך פחד מההתנגדות. אנחנו מודים לאיראן שתמכה בנו בכסף, בנשק ובעמדות פוליטיות והקריבה הרוגים, כמו קאסם סולימאני. איראן עדיין לצידנו ותישאר כך".

לדבריו, "ההתנגדות היא מתנה שהניבה הצלחות לאורך זמן. כעת אנחנו, אנשי ההתנגדות, נמצאים תחת מתקפה. החלטת הממשלה לפרק את ההתנגדות מנשקה לוקחת מההתנגדות, מהעם ומלבנון את כלי הנשק ההגנתיים. היא מקלה ראש במותם של לוחמי ההתנגדות ומשפחותיהם ובגירושם מאדמתם ומבתיהם".

הוא הוסיף כי ממשלת לבנון "משרתת את התוכנית הישראלית. היא מרוצה משבחיו של נתניהו על החלטתה?".

קאסם טען כי מדובר ב"החלטה מסוכנת מאוד שמפרה והורסת את הברית הלאומית וחושפת את המדינה למשבר גדול", וקרא לממשלה, "אל תגררו את הצבא לסכסוכים פנימיים".

לדבריו, חיזבאללה ותנועת אמל החליטו בשלב זה שלא לצאת להפגנות, כדי לאפשר דיון בהחלטה - אך לא שללו מחאות עתידיות, גם מול שגרירות ארצות הברית בלבנון.

"לא נוותר על נשקנו כל עוד התוקפנות והכיבוש נמשכים. אנחנו בטוחים שננצח בקרב הזה", הוסיף קאסם. "בואו ונהיה ביחד בבניית המדינה. המדינה לא תוכל להיבנות עם מרכיב אחד ללא המרכיב האחר. אחרת, אם תעמדו בצד השני, לא יהיו חיים בלבנון. או שלבנון תישאר ואנחנו נישאר יחד, או שאתם תישאו באחריות".