בן גביר למחבל מראוון ברגותי: "מי שירצח לנו ילדים, אנחנו נמחק אותו" דוברות

סערה במערכת הפוליטית והפלסטינית בעקבות ביקורו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, בתאו של הארכי מחבל מרואן ברגותי בכלא גנות.

במהלך הביקור, במסגרתו עמד על החמרת תנאי המחבלים, אמר בן גביר לברגותי, המרצה חמישה מאסרי עולם, "מי שיתעסק עם עם ישראל, מי שירצח לנו ילדים, מי שירצח לנו נשים, אנחנו נמחק אותו. אתם לא תנצחו אותנו".

במפלגות הערביות תקפו בחריפות. יו"ר חד"ש-תע"ל, איימן עודה, כתב כי "כשכל העולם יצפה בסרטון הזה, הם יראו צד נוסף של כיעור הכיבוש: את איתמר בן גביר כמחבל עם עניבה, מתעלל במרואן ברגותי בצינוק ובתנאים אכזריים אפילו יותר. הרוע חלש מול עם שנאבק למען חירותו. העם הפלסטיני ינצח את הכיבוש ואת כל הבן גבירים למיניהם".

ח"כ עופר כסיף הוסיף כי "לא ירחק היום בו התפקידים יתהפכו: הכהניסט העלוב והנבוב יהיה מאחורי סורג ובריח, וברגותי יהיה בהנהגת המדינה הפלסטינית העצמאית".

במשפחתו של ברגותי הביעו חשש לחייו, "אנו חוששים מהוצאתו להורג של מרואן בתוך תא הכלא בהוראת בן גביר". קסאם, בנו של ברגותי, אמר כי "יש איום ישיר מבן גביר על אבא שלי. אנחנו חוששים לחייו".

משרד החוץ ברשות הפלסטינית כינה את הביקור "פרובוקציה חסרת תקדים וטרור מדיני מאורגן במסגרת מה שהאסירים עוברים" והטיל על ממשלת ישראל אחריות ישירה לחייו של ברגותי "לאחר פריצת בן גביר לתאו ואיומו".

הפרשן לענייני ערבים של i24, צביקה יחזקאלי, כתב: "הלם בקרב מנהיגי הרשות בעקבות הפגישה של מרוואן עם השר בן גביר. ברגותי נראה חלש, מותש וכלל לא דומה לעצמו. תבינו כמה הכלא הצליח לסגור את האפשרות שברגותי יצא וינהיג את הפלסטינים".

לדבריו, "חמאס דרש אותו בכל שחרורי החטופים האחרונים, אך ישראל סרבה. ברגותי גם נבחר לנשיא הרשות מתוך הכלא, אבל לפי איך שנראה שבמצבו שהוא נראה היום, כנראה שזה לא יקרה". יחזקאלי ציין כי פגש את ברגותי בכלא לפני כ-12 שנה, אז אמר לו המחבל "אנחנו ננצח", ותהה מה הוא חושב כיום.