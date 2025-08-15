בכפר סבא התקיימה אמש חתונת בנו של הרב נתנאל איל, ר"מ בישיבת בית אל, עם בתו של הרב בנימין טבדי, רב קהילה ברעננה ומחבר הספר "פרק בהלכות ציבור".

את החופה ערך ראש ישיבת בית אל הרב זלמן מלמד, ובין הנוכחים נצפו הדיין הרב ציון לוז, רב היישוב פסגות, הדיין הרב גיא אללוף, הרב יוסי אפריון, הרב עמיחי איל, הרב פרץ איינהורן, הרב אלישע צור, הרב יודיקין, הרב אלקנה ליאור והרב משה מאיר אבינר.

חתונת הרבנים צילום: באדיבות המצלם

ברכת מזל טוב לעיתונאי דביר עמר לרגל הולדת בתו, מערכת '7 ברנז'ה' מברכת את ההורים בברכת רוב נחת ואושר.

חניכי סניף אריאל בחיפה קיבלו בהתרגשות את משפחת ניסים וקרלה סואז, שעלו מבואנוס איירס לישראל. לפנות בוקר הגיעו החניכים לנתב"ג עם שלטים ודגלי ישראל, רקדו ושמחו עם העולים החדשים.

החב"ב של סניף אריאל הגיע לנתב"ג ללא קרדיט

את מצוות הנחת התפילין הראשונה לקראת בר המצווה קיים הנער מנדי קרומבי, בנו של איש התקשורת ברל'ה קרומבי, במאהל הגבורה בירושלים. בתפילה השתתפו יו"ר פורום הגבורה יהושע שני ויו"ר פורום התקווה צביקה מור.

ברל'ה קרומבי עם בנו מנדי בהנחת התפילין צילום: אהרל'ה קרומבי

האחים איתן ונווה פלדמן, תלמידי ישיבת הר המור והזורעים, תועדו עם גיטרה ימים ספורים לפני השקת הסינגל הראשון שלהם "לאל אשר שבת".

האחים איתן ונווה פלדמן צילום: באדיבות המצלם

בגדוד נצח יהודה נערך טקס החלפת מ"פ מסייעת. רס"ן נ' סיים את תפקידו וסרן י' נכנס במקומו. מנכ"ל עמותת נצח יהודה יוסי לוי פרסם ברשת X, "היום התחלף מ"פ מסייעת בגדוד נצח יהודה רס"ן נ' שגדל בגדוד ותרם שנים רבות למען לוחמי הגדוד, לצד הישגים בלתי מתפשרים. מצדיע לך אחי!".

מפקד הגדוד עם המ"פ הנכנס והיוצא ללא קרדיט

רגע מרגש נרשם כאשר הרב תמיר גרנות, ראש ישיבת "אורות שאול" בתל אביב, חיתן את רוני, ארוסת בנו סרן אמתי גרנות שנפל מירי נ"ט בגבול הצפון. השידוך נעשה בידי צופיה דיקשטיין, אמו של סגן עברי דיקשטיין שנפל בקרב בלבנון.

הרב גרנות חיתן את ארוסת בנו שנפל בלבנון ללא קרדיט

חברות ארגון "אמהות הלוחמים" נפגשו השבוע עם השרה אורית סטרוק לשיחה על שמירת ביטחון הלוחמים.

חברות הארגון עם סטרוק צילום: ללא קרדיט

במעמד לציון השלמת מהלך אישור תכנית E1 והרחבת שכונת "ציפור מדבר" במעלה אדומים בירך ראש העיר גיא יפרח ברכת "שהחיינו".