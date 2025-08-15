חבר הכנסת והשר לשעבר יועז הנדל התחיל בהליך הקמת מפלגה עצמאית שתתמודד בבחירות הבאות לכנסת.

הנדל כבר החל בהליך רישום המפלגה וגייס את החתימות הדרושות לכך. המפלגה תמתג את עצמה תחת "מפלגת המילואימניקים" ועקרונותיה צפויים להתמקד ביתר שאת בשוויון בנטל השירות בצה"ל. עקרונות הבסיס של הנדל הן הקמת ממשלת אחדות ציונית, שאינה תסתמך על גורמים שאינם ציונים - כאשר מבחינתו גורמים אלו כוללים מפלגות חרדיות וערביות.

הנדל מעוניין לקדם חוק לפיו מי שלא ישרת - לא יקבל תמורות מהמדינה לרבות שלילת זכותו לבחור או להיבחר. בנוסף, הנדל תומך בהקמת ועדה חקירה לאירועי שבעה באוקטובר.

השר לשעבר מאיר פרוש תקף בחריפות את המהלך, "ההצעה האנטישמית של יועז הנדל מזכירה לי שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם".