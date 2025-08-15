פורום "דין וצדק", המאגד מעל 150 ממשפחות השכול מטבח מסיבת נובה, פרסם היום (שישי) הצהרה נגד יוזמת פורום אוקטובר ומטה משפחות החטופים להשבית את המשק ביום ראשון הקרוב.

לדברי המשפחות, צעדים כגון אלו מסיטים את המיקוד מהאויב שביצע את הטבח ב־7 באוקטובר, ומעמיקים את השסע הפנימי בעם, בשעה שחיילי צה"ל ממשיכים להילחם בחזיתות.

"אנחנו נושאים כאב שאין לו מרפא", נמסר בהודעת הפורום. "ב־7 באוקטובר האויב ביקש להשמיד אותנו - והוא האויב היחיד שלנו. אסור שאיש יעשה שימוש בכאב שלנו לצרכים פוליטיים או לפילוג העם".

עוד נמסר כי הכוח הלאומי נבנה מאחדות ומחיזוק הלוחמים, הפצועים והנפגעים: "עם שמחזיק ידיים אי אפשר לנצח. זה הניצחון האמיתי שלנו".

המשפחות שבו והדגישו את דרישתן להקמת ועדת חקירה לאומית לאירועי 7 באוקטובר, והבהירו: "את הכעס והזעם שלנו נפנה רק כלפי האויב - ולא כלפי האחים שלנו".

חברות וארגונים רבים במשק הודיעו על הצטרפות ליום ההשבתה ביום ראשון הקרוב. ההשבתה, שעליה הכריזו משפחות "מועצת אוקטובר" ומשפחות החטופים, נועדה ללחץ על הממשלה להשיב את החטופים. יו"ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד, הודיע כי לא תוכרז שביתה כללית.