מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.4% ביולי, ושיעור האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים עמד על 3.1% - כך לפי נתונים שפרסמה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס).

ביולי עלה המדד ב-0.3%, ושיעור האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים עמד על 3.3%.

עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: תחבורה (1.6%), תרבות ובידור (1.3%) ודיור (1.1%). ירידות בולטות נרשמו בסעיפי הלבשה והנעלה (מינוס 4.2%), ירקות ופירות טריים (מינוס 0.9%) וריהוט וציוד לבית (מינוס 0.4%).

הלמ"ס פרסמה גם את מדד מחירי הדיור (חדשות ויד שנייה) שאינם נכלל במדד הכללי. מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו במאי-יוני לעומת אפריל-מאי עולה שמחירי הדירות ירדו ב-0.5%. זו הפעם הרביעית ברציפות שבה מדווח על ירידת מחירים דו חודשית. ב-12 החודשים האחרונים עלו מחירי הדירות ב-2.5%.