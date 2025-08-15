אלמונים כרתו את עץ הזית, שניטע באזור פריז בשנת 2011 לזכרו של אילן חלימי ז"ל, הצעיר היהודי שנרצח בשנת 2006 על ידי כנופיית מהגרים מוסלמים בשם "הברברים".

נשיא צרפת, עמנואל מקרון, מיהר לגנות את המעשה: "כריתת העץ לזכר אילן חלימי היא ניסיון להרוג אותו בפעם השנייה. זה לא יקרה: האומה לא תשכח את הילד הצרפתי הזה שמת בגלל שהיה יהודי. כל האמצעים ננקטים כדי להעניש את מעשה השנאה הזה. אל מול האנטישמיות: הרפובליקה, תמיד בלתי מתפשרת".

ראש העיר של המחוז, ארווה שבּרו, הגדיר את המעשה כ"אנטישמי באופן חד-משמעי" והגיש תלונה במשטרה בגין השחתת רכוש ציבורי. "העובדה שרק עץ זה, המוקדש לאילן חלימי, נפגע, מצביעה על כוונה מכוונת לחלל את זכרו של קורבן האנטישמיות", אמר שבּרו.

אילן חלימי, שהיה בן 23 במותו, נחטף ב-2006 רק משום שהיה יהודי. הוא הוחזק בשבי במשך 24 ימים, עונה באכזריות ונרצח.