שר החינוך קיש כתב היום (שישי) ברשת X כי אנשי חינוך שהצטלמו לסרטון בו קראו לסיום המלחמה והחזרת החטופים יזומנו לבירור.

קיש כתב כי "בניגוד להנחיות ולהוראות הנציבות, מנהלים ועובדי הוראה מתבטאים באופן פוליטי מובהק ומשתפים פעולה עם 'קמפיין ההרעבה' השקרי בעזה".

בסרטון אמרו אנשי החינוך כי אינם יכולים לעמוד מנגד "להפקרת החטופים, סיכון חיי החיילים והחיילות ואל מול הרעב והפגיעה באוכלוסייה האזרחית בעזה".

קיש כתב כי "לא נאפשר להכניס פוליטיקה בין כותלי בתי הספר. כל עובד הוראה שפעל בניגוד לנהלים, לקח חלק בסרטון והביע את דעותיו הפוליטיות - יזומן לשיחת בירור במחוז בו הוא מלמד. במקרה של הישנות, יטופל משמעתית. ‏בתי הספר נועדו לחינוך, להקניית ערכים, מיומנויות וידע - לא לשמש זירה למאבקים פוליטיים".