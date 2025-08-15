יש בי חיבה שנותרה לי אולי מימיי בישיבה, אולי מימיי כעורך חדשות, לדקדוקי מילים ואותיות, לשימת לב למיקום של כל פסיק או הא הידיעה, בפרט הא הידיעה.

לכן, קשה היה לפספס את ההצהרה הבומבסטית בפרסום של חדשות 12 ולפיו "משפחות החטופים ומשפחות השכול" - שתיהן בהא הידיעה - דורשות, חפצות, לוחצות ומבקשות מעם ישראל כולו לשבות בראשון הקרוב.

כמובן, הצטרפה לזה גם דרישה מיו"ר ההסתדרות, ארנון בר דוד, לעלות מהר על עגלת השביתה, כי זה ידוע שהמשק שייך לו בירושה מהסבתא.

עכשיו, תראו, אני מתנגד חריף לשביתות מהסוג הזה - וכמו שאנמק מיד - אבל אם זו הייתה דרישה כל כך חד משמעית של כלל משפחות החטופים והשכול, מי יכול לעמוד בפניהן? גם אם אין בדבר תועלת, אפילו כמעין הזדהות של יממה. ניחא.

אבל אז התחיל טפטוף, והתברר שהמשפחות זה לא בדיוק המשפחות, לא של החטופים ולא של השכול, ששוב פעם מישהו ניכס לעצמו את הבעלות על כל הכאב והאומללות, והסבל של מי שלא חושב כמותו - גם לא נחשב בעיניו.

כן, שוב ראינו כאן שימוש ציני, בזוי, מטופש ומכוער, במשפחות השכול והחטופים כדי לייצר עוד פיגוע פוליטי לממשלה, פיגוע מהסוג שמהווה רק ירייה בתוך הנגמ"ש.

וכעת, אנמק מדוע אני מתנגד: שביתה משמעותה נזק לכלכלה הישראלית. היא כלי שאמור להיות מופעל בצמצום ובאופן חריג במיוחד, ואך ורק במקרים בהם באו מים עד נפש, רק אז, אזרחי ישראל הזועקים מעבירים את המסר שאומר "נכון, כולנו נפגעים קצת, אבל זו הדרך היחידה שלנו לשים ברקס כי אין שום ברירה אחרת".

למי בדיוק מכוון המסר בשביתה הפתטית (וההיפותטית) ביום ראשון? לחמאס? האם פגיעה בכלכלת ישראל מאיימת על יורשיו של סינוואר? האם הרחבת הקרע בעם או הגברת הלחץ על הפוליטיקאים הישראלים תוריד את מחיר החטופים? תצמצם את מספר הקרבנות העתידיים בעזה?

הרי זה בדיוק הפוך!

כל מטומטם (וסליחה על הביטוי, אבל אין לו שום חלופה במקרה הזה) שמתכוון לשבות - משרת באופן חד משמעי את האינטרסים של חמאס. כל מי שישתף פעולה עם הדבר הזה, צריך לדעת גם שהוא מחליש את ממשלת ישראל מול חמאס, מאריך את סבלם של החטופים, מקטין את הסיכוי שישוחררו ומגדיל את מחירם, מסכן את חייהם של יותר חיילים וגם תורם להארכת המלחמה. כל זה בשביתה אחת, ממש חמישה במחיר אחד.

מיותר לציין שגוף כמו ההסתדרות לא יכול לשבות לא רק בגלל שבמקרה הזה השביתה מזיקה ומסוכנת, אפילו הייתה מוצדקת, אין שום סיבה בעולם שההסתדרות תהיה מעורבת פוליטית. תמו ימי הפנקסים האדומים וההדרכה מלמעלה מה צריך לחשוב ואיך צריך להתנהג.

ומילה לסיום, ראיתי שגם כל מיני גופי שמאל ועמותות שונות ומשונות מודיעות ברוב טקס שהן מצטרפות לשביתה. במקרה שלהן, כדי להפעיל לחץ על חמאס, אולי כדאי שישבתו לנצח. זה בוודאי ילחיץ את חובבי המרצחים בכל אתר ואתר, אפילו בקטאר.