בימי חופשת "בין הזמנים" מתרחבת תופעה בקרב בחורי ישיבות, המעדיפים לבלות את ימי החופשה בהקמת אוהלים על שפת הכנרת ובחופים נוספים ברחבי הארץ.

ארגון "איחוד בני הישיבות בארץ ישראל" פרסם אמש מכתב אזהרה חריף, שהופץ לראשי ישיבות בכל רחבי הארץ, ובו קריאה להימנע מהתופעה. במכתב נטען כי באזורים מסוימים מגיעים אנשים המנסים לפתות את הבחורים בשיחות ובמשחקים, מתוך מטרה להשפיע עליהם לרעה.

"באנו כאשר שמענו מאנשים נאמנים שבכמה מקומות הנ"ל באים אנשי דלא מעלי במכוון לצוד את בני הישיבות בדיבורים רכים ובהקמת שולחנות משחק כביכול לרווחתם", נכתב. הארגון מזהיר כי מדובר ב"תופעה הרסנית", ומשווה אותה ל"ארס של עכנאי".

המכתב, הנושא את הכותרת "הודעה דחופה", פונה להורים ולרבני הישיבות להתריע בפני תלמידיהם ולהרחיקם מהמקומות הללו. "הקריאה לכל ההורים ורבני הישיבות שיתריעו להרחיקם מעל אוהלי הרשע בכל תוקף", נכתב.

תופעת הקמפינג בקרב בחורי הישיבות צוברת פופולריות בשנים האחרונות, בין היתר בשל היותה חלופה זולה ונגישה לחופשה בתקופת "בין הזמנים". עם זאת, בארגון החרדי טוענים כי ריבוי ניסיונות ההשפעה הלא רצויים הופך את המקומות הללו לבלתי בטוחים עבור הצעירים החרדים.

בסיום המכתב נכתב: "ונזכה לגדור פריצותינו ולראות את נזרי הבריאה שנרדפים על מסירות נפשם בלימוד התורה ומתבדלים כחומה בצורה בהתרחקות מקומות כיעור כאלו".