הרב שלום דובער רבינוביץ (39), שליח חב"ד בעיר באד הומבורג שבגרמניה, הותקף השבוע בסופרמרקט מקומי במהלך קניות עם ילדיו.

התקיפה, שהתרחשה ב-4 באוגוסט, כללה התקפה מילולית ופיזית בגלל זיהוי הרב כיהודי.

על פי עדותו של הרב, בסביבות השעה 16:50 היה עם ילדיו בסופרמרקט ברחוב בזלר במחוז גונצנהיים, כאשר גבר זיהה את לבושו הרבני וצעק לעברו "Free Palestine".

כאשר הרב ניסה לצלם את התוקף, התוקף העיף את הטלפון מידו ודחף אותו פיזית לפני שנמלט מהמקום.

"הוא התחיל לצעוק 'פרי פלסטין' ואז התקרבתי אליו ושאלתי אותו מה הוא רוצה ממני, מה עשיתי לו", תיאר הרב.

"הוא התחיל לדחוף אותי והצליח להעיף את הפלאפון. הוא העיף ודחף אותי עם היד שלו, ואז הוא ברח", סיפר.

המשטרה הגרמנית פרסמה תיאור של החשוד - גבר בן 20-30, גובה כ-1.80 מטר, בעל שיער קצר שחור, שלבש מכנסיים שחורים וחולצת טריקו לבנה ונשא תיק צד. הרשויות קוראות לכל מי שיש לו מידע על התוקף לפנות לתחנת המשטרה.

התקיפה עוררה תגובות נרחבות ברמה המקומית. ראש העיר אלכסנדר העטייעס נטל את הנושא באופן אישי וארגן פעילויות להבעת תמיכה.

לדברי הרב: "הוא לקח את זה מאוד מאוד אישי, יש כל מיני דברים שהוא עשה בקשר לזה, והיה מפגן הזדהות עם בכירים מקומיים".

הקהילה היהודית המקומית ארגנה עצרת סולידריות נגד אנטישמיות, אליה הצטרפו מנהיגי דתות שונות בעיר וגורמים רשמיים. "תודה רבה לעיריית באד הומבורג ולכל נציגי הדת על התמיכה", מסרו נציגי הקהילה.

הרב רבינוביץ גילה כי זוהי לא התקיפה הראשונה שהוא חווה, אך הדגיש שהפעם היה מעורב גם אלימות פיזית. הוא ציין כי בדרך כלל התקיפות מתרחשות בשבת, כאשר קשה יותר לתעד את האירועים או ליצור קשר מיידי עם המשטרה.

גורמים בקהילה היהודית המקומית טענו כי מאז הגעת פליטים איסלאמיים לעיר, חלה עלייה ברמת השנאה והאנטישמיות, הכוללת תקיפות מילוליות וכעת גם פיזיות.