כתובת נאצה אנטישמית התגלתה הבוקר (שישי) על קיר בית הכנסת הגדול של קהילת שומרי הדת באנטוורפן שבבלגיה.

מתפללים שהגיעו לתפילת השחרית גילו את הכתובת והתריעו מיידית בפני הגבאים, שפנו למשטרה.

על הקיר נכתב באנגלית: "Jews are child killers" (יהודים אלו שהורגים ילדים), במה שנראה כהתייחסות למלחמה ברצועת עזה. הכתובת צולמה על ידי אנשי הקהילה לפני הגעת כוחות המשטרה למקום.

גורמים בקהילת שומרי הדת מסרו כי בדרך כלל שוררת אווירה יחסית שקטה בעיר מבחינת אירועים אנטישמיים, אך האירוע הנוכחי מצטרף למגמה רחבה יותר של עלייה באנטישמיות ברחבי אירופה.

המשטרה הבלגית פתחה בחקירה מיידית בעקבות התלונה. החוקרים בוחנים כעת הקלטות ממצלמות האבטחה באזור במטרה לאתר את החשוד שביצע את המעשה.

"המשטרה חוקרת, חוקרים בודקים את מצלמות האבטחה ומקווים למצוא את החשוד", מסרו מהקהילה.