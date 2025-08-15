תיעוד איטום התוואי התת-קרקעי דובר צה"ל

כוחות צה"ל בהובלת פיקוד הדרום השלימו היום (שישי) מבצע לאיטום תוואי מנהרות באורך של כשבעה קילומטרים במרחב בית חאנון שבצפון רצועת עזה.

המהלך הושלם לאחר שבארבעת השבועות האחרונים כוחות ההנדסה של פיקוד הדרום הובילו את מבצע האיטום שכלל הזרמה של יותר מ-20,000 קו"ב חומר איטום מאזור גדר הגבול שבסמוך נתיב העשרה ועד ללב המנהרות.

המבצע נוהל בשיתוף פעולה של כוחות ההנדסה של פיקוד הדרום, אוגדות 99 ו-162, לוחמי יהל"ם, ובסיוע צוותי הקרב של חטיבות 646, גבעתי והחטיבה הצפונית - הוביל לאטימה מלאה של המנהרה שאיימה על כוחות צה"ל בשטח.

אטימת המנהרה בצפון הרצועה צילום: דובר צה"ל

במקביל, ממשיכים בצה"ל המאמצים להשמדת תוואי מנהרות באזור בית חאנון באמצעות חומרי חבלה. במסגרת מבצע השמדה המנהרות, נמחקו כ-2.4 קילומטרים נוספים של תשתיות חמאס מתחת לקרקע.

לפי צה"ל, שני המאמצים המשולבים הביאו לפגיעה משמעותית בגדוד בית חאנון ולהכרעתו המבצעית.