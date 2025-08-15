עץ קרס היום אחר הצהריים (שישי) על רכב נוסע ברחוב עמק רפאים בירושלים. הנהג, תייר בן 50, נפצע באורח בינוני ופונה על ידי מד"א לבית החולים שערי צדק בעיר.

כוחות משטרה מתחנת מוריה הוזעקו למקום, חסמו את הרחוב לתנועה והחלו בבדיקת נסיבות האירוע. הרחוב סגור בשעה זו עד להשלמת פינוי המפגע.

פראמדיקית מד"א ענהאל סידון סיפרה: "הפצוע שהיה לכוד במושב הקדמי של הרכב היה מבולבל מאוד. אזרחים שהיו במקום סיפרו לנו שהוא נהג ברחוב ולפתע עץ קרס על האוטו, הוא נפצע ונלכד בו.

"בעזרת האזרחים חילצנו אותו תוך כדי בדיקות רפואיות ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו בינוני והוא סובל מחבלת ראש. זו הפעם הראשונה שאני מטפלת באירוע שחס וחלילה היה יכול להסתיים בטרגדיה", הוסיפה.