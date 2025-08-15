תיעוד מהפעילות דובר צה"ל

כוחות צוותי הקרב של חטיבת הנח"ל וחטיבה 7, בפיקוד אוגדה 99, החלו לפעול בימים האחרונים במרחב זיתון שבפאתי העיר עזה.

הכוחות פועלים לאיתור וחישוף מטענים, חיסול מחבלים והשמדת תשתיות צבאיות של ארגוני הטרור, מעל ומתחת לפני הקרקע. במסגרת הפעילות, הושמד מבנה ממולכד בו אוחסנו אמצעי לחימה.

במהלך הפעולה, נורה טיל נ"ט לעבר הכוחות מבלי שנגרמו נפגעים. הכוחות סגרו מעגל במהירות, איתרו את החולייה וחיסלו את המחבלים.

חיל האוויר פועל בסיוע ישיר לכוחות הקרקעיים, ותוקף מטרות צבאיות ומחבלים במרחב זיתון במקביל להתקדמות הכוחות המתמרנים.

צה"ל מסר, "צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על אזרחי מדינת ישראל".