הזמרת המצליחה קרן פלס הגיבה בסטורי באינסטגרם לדברים הבוטים שאמר עליה ראש אמ"ן לשעבר, אלוף אהרון חליוה, ונחשפו אתמול ב"אולפן שישי".

חליוה הגיב לשמועות שנפוצו לפיהן בלילה שלפני ה-7 באוקטובר הוא בילה עם פלס באילת ודיבר בגסות ובבוטות.

פלס כתבה: "אפשר להגיד שאתה לא מכיר אותי ומעולם לא נפגשנו. אפשר להגיד שזה מגוחך ותמוה והזוי (כי הלוא אנחנו לא מכירים ומעולם לא נפגשנו). אפשר לבחור עוד הרבה מילים אחרות שמסבירות שלא היה ולא נברא (גם זה ניסוח טוב). אבל אלה המילים שנבחרו ואלה המילים ששודרו, לצד שמי, בערב שישי, מול משפחתי ומשפחות רבות נוספות", כתבה פלס.

"נכון, זה היה בשיחה סגורה, אבל הטון הכללי מתחיל בשיחה אישית כזאת, ועוד מפיו של אדם בפיקוד הבכיר ששימש בעברו דוגמה למאות ואלפים. חייבים לשנות הטון. כולנו. מלמטה, מחדרי החדרים. ואפשר, כשהטון הזה פורץ, כמו שאנחנו רואים מדי יום ובכל מקום (בטח אם מעורב אזכור ולכלוך שמו של אדם אחר שאיננו קשור) - אפשר פשוט לא לתת לו במה", הוסיפה.

בעבר נשאלה גם פלס על אותן שמועות, והגיבה: "אני ב-6 באוקטובר הייתי ממש פה, עם נועם והילדים. באנו הנה וסיפרנו להם שאנחנו נפרדים. היינו ממש כאן בדירה הזו וסיפרנו להם על הפרידה ואיך היא הולכת להיראות - אנחנו חברים מאוד טובים ומשפחה מאוד מחוברת".