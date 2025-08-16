יעקב ניצן, מייסד פורום הגבורה ששכל את בנו גלעד בקרב בעזה, מתנגד בחריפות למהלך שהוביל מטה משפחות החטופים יחד עם גופים נוספים להשבתת המדינה במחאה נגד הממשלה.

"אני קורא שמטה החטופים, יחד עם עוד כמה גופים, החליטו ‘להשבית את המדינה כדי לזכור את החטופים’. נשמע חשוב ובהחלט נוגע ללב. אבל אז אני רואה שהמטרה היא לדרוש ‘הפסקת המלחמה’ וגם ‘ביטחון אמיתי לישראל’. ובאותו רגע - משהו בי מתקומם", כתב ניצן.

לדבריו, דווקא כמי שאיבד את בנו בקרב, הוא מודע למחיר הנורא שכבר שולם: "דם ילדינו ספוג באדמה הזאת. ומה יותר מפחיד את שרידי הנהגת החמאס, המסתתרים בבונקרים שלהם? תמונות של המטה הכללי שלנו מתכנן ניצחון אמיתי וכיבוש הרצועה עד תום? או עוד כותרות של שביתות, קריאות כניעה, ומסרים על כך ש’אין לנו כוח’? הרי ברור - החמאס לא ייבהל מקריאות כניעה. הוא ניזון מהן".

ניצן הדגיש את חשיבותו של העורף במערכה: "אנחנו במלחמת התשה. במלחמה כזו העורף לא פחות חשוב מהחזית. העורף צריך לתת כוח ללוחמים, לא לקחת אותו מהם. העורף צריך לחזק את התקווה, לא לשבור אותה".

באשר לשביתה המתוכננת אמר: "השביתה והשיבושים מחר? הם לא מקרבים את החטופים - הם מרחיקים אותם. הם פוגעים בלכידות שלנו כעם, ובעיקר - הם פוגעים בסיכוי היחיד שיש לנו: לנצח. ורק מתוך ניצחון, להחזיר את החטופים, ולבנות כאן ביטחון אמיתי".

יהושע שני, אביו של סרן אורי מרדכי שני הי"ד שנהרג במהלך קרבות הגבורה בשמחת תורה ויו"ר פורום הגבורה, תוקף את השובתים מחר ואומר "כל מי ששובת מחר או תומך בשביתה למעשה. הוא יותר נגד הממשלה מאשר בעד השבת החטופים. רק עם נצחון השכל הישר על הרגש ננצח ונשיב את כל החטופים".