לשכת ראש הממשלה הבהירה הערב (מוצאי שבת) כי מדיניות הממשלה בנוגע למשא ומתן עם חמאס היא חתירה לעסקה כוללת בלבד, ולא לעסקאות חלקיות.

"נסכים להסכם שבו ישוחררו כל החטופים בפעימה אחת ובהתאם לתנאים שלנו לסיום המלחמה", נמסר מלשכת ראש הממשלה.

התנאים שפורטו כוללים: פירוק חמאס מנשקו, פירוז רצועת עזה, שליטה ישראלית על המרחב הביטחוני (הפרימטר), והבאת גורם ממשל חלופי שאינו חמאס ואינו הרשות הפלסטינית, ושיחיה בשלום עם ישראל.

ההבהרה מגיעה בעקבות ראיון שהעניק טופז לוק, יועצו הבכיר של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ל"פגוש את העיתונות" שבו התייחס לאפשרות לעסקה חלקית: "נתניהו יעשה הכול כדי לשחרר חטופים כמו שעשה בעבר".

"רה"מ לא פוסל את מטרות המלחמה - להבטיח שחמאס לא יאיים על מדינת ישראל ולשחרר את כל החטופים", ציין יועצו של נתניהו. "צריך להוציא את הפוליטיקה מהחטופים".

לוק הוסיף כי "רה"מ וחברי הקבינט מאמינים שאפשר להגיע לעסקה כוללת". אחרי שהממשלה החליטה לצאת למבצע לכיבוש הרצועה והרמטכ"ל אישר את התוכנית לכיבוש העיר עזה ביום רביעי האחרון, יועצו של רה"מ טען כי "עושים הכול כדי לא לפגוע בחטופים, גורמי המקצוע עובדים על כך".