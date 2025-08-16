הרס בגוש עציון סמוך לכניסת השבת באדיבות המצלם

כוחות גדולים של מג"ב ומנהל אזרחי פשטו באופן חריג סמוך לכניסת השבת על גבעת גפן עמי הסמוכה לישוב כרמי צור בגוש עציון, החרימו את מיכל מי השתייה, קרעו את העירוב וביצעו הרס של בתי המקום לצד החרמת ציוד רב נוסף.

מפקד אוגדת איו"ש אף הטיל צו שטח צבאי סגור לחודש תמים על המקום כדי למנוע שהיית יהודית בו, וכוחות מג"ב נשארו בשטח עד אחרי כניסת השבת בניסיון לפנות את התושבים שסירבו לעזוב את הגבעה ולהפקירה לידי כפרי האזור.

חששם לא היה לשווא. באמצע סעודת השבת חדרו מחבלים מהכפר בית אומר לגבעה והציתו שריפה במרחק של כ150 מטרים מהבתים. השריפה כובתה בידי תושבים וכוחות הוקפצו לאירוע וגבו ממצאים, אך טרם דווח על חשודים שנעצרו.

"מה שחווינו כאן בכניסת השבת מראה על איבוד כל רסן בקרב מערכת הביטחון במלחמתה בהתיישבות", תקף הערב יאיר בן ברוך תושב הגבעה. "כמות הכוחות האדירה שהגיעה לכאן לא נצפתה בשום פינוי באזור בתקופה האחרונה. הם הגיעו אחוזי אמוק, קרעו את העירוב, החרימו את מיכל השתייה והעמיסו לתוך המשאית שהובאה כל ציוד שראו וסברו שהחרמתו תקשה עלינו את המשך ההיאחזות בנקודה. עד אחרי הדלקת הנרות נשארו כאן כוחות כדי לגרום לנו לעזוב".

בן ברוך הוסיף וסיפר: "את הגבעה הקמנו כאן לפני כחודשיים בנקודה אסטרטגית בין ציר 60 לכביש עוקף אל ערוב, מתוך הבנה שכדי להגן על הציר ועל האזור כולו נדרש רצף של נקודות התיישבות יהודיות. את מה שידענו אז נוכחנו לראות גם השבת, כשערבים מבית אומר חדרו לפאתי הגבעה שחוצצת בין הכפר לכביש והציתו שריפה".

לדבריו, "הטרור שהופנה עד לא מכבר כלפי הנוסעים היהודים בכביש מופנה כעת כלפינו. לצערי נדמה שאלוף הפיקוד בלוט חבר גם הוא לאויב, ועושה עמו יד אחת במלחמתו כנגד ההתיישבות היהודית. בערב הזה יש לי מסר נחרץ לשניהם: שום התנכלות או טרור כזה או אחר לא ישבור אותנו. ההתיישבות תנצח בעז"ה", הוסיף בן ברוך.