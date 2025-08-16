חוסיין אל-שייח', סגן יו"ר הוועד הפועל של אש"ף וסגן נשיא הרשות הפלסטינית, כינה את המחבל מרוואן ברגותי, המרצה חמישה מאסרי עולם בישראל בגין מעורבות ברצח ישראלים בתקופת אינתיפאדת אל-אקצה, "סמל של המאבק הפלסטיני".

דבריו נאמרו בתגובה לביקורו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, בתא הכלא של ברגותי. בן גביר ביקש להעביר מסר חד וברור: "מי שיתעסק עם עם ישראל, מי שירצח לנו ילדים, מי שירצח לנו נשים - אנחנו נמחק אותו. אתם לא תנצחו אותנו.

"אל-שייח' ציין כי ההנהגה הפלסטינית משקיעה מאמצים בכל המישורים כדי להביא לשחרורו של ברגותי ושל כל האסירים הביטחוניים המוחזקים בבתי הכלא בישראל.

לדבריו, האסירים הביטחוניים סובלים מ"מוות איטי" בשל מדיניותה של ישראל, והדבר מחייב התערבות של ארגונים בינלאומיים להגנתם.

דבריו נאמרו במהלך ביקור שערך אל-שייח' בבית משפחת ברגותי, והם נועדו להדגיש את העמדה הפלסטינית הקבועה בנוגע לאסירים הביטחוניים, שלפיה מדובר בנושא בעל חשיבות לאומית.