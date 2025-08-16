בטקס מרגש בהשתתפות משפחות השכול וראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ, נחנך בבית ספר חב"ד ממ"ח בכוכב יעקב שבבנימין "בית האור" - בית מדרש וספרייה לזכרם של שני החיילים ידידיה אליהו ושניאור כהן הי"ד, שנפלו בקרבות בג'בליה בעזה.

בית האור ישמש כבית מדרש, ספרייה ומרכז למידה וישמר את מורשת החיילים הנופלים.

את הקמת האולם יזמה מנהלת בית הספר ליבא קרומבי יחד עם מועצת בנימין. בית ספר ממ"ח חב"ד בבנימין הינו בית ספר אזורי, הקולט תלמידות מכל יישובי בנימין ומתאפיין בחינוך תורני ברוח חסידית.

באירוע השתתפו בני משפחותיהם של הנופלים, שהתרגשו מהיוזמה להנציח את יקיריהם. כמו כן השתתפו במעמד יו"ר פורום הגבורה, יהושע שני, ראש מועצת בנימין ישראל גנץ ואישי ציבור נוספים.

במהלך חנוכת הבית אמר גנץ: "לצד העשייה שאנו פועלים בה יום וליל, אנחנו זוכרים תמיד כי החינוך והלימוד בייחוד לדור הצעיר הוא המנוע שלנו והוא ההבטחה של עתיד העם שלנו. זה מה שאתם עושים כאן ואנו מברכים אתכם וגאים בכם".

בהמשך דבריו, פנה גנץ למשפחות השכולות ואמר: "שילמתם את המחיר היקר ביותר אבל בתוך הכאב הזה העולם מתמלא אור, הנשמה כולה מאירה. וכשיש מקום כמו הבית המיוחד הזה שהאור יכול להופיע ויכול לחול אז מתעורר אור בעולם. אנו מתפללים שנזכה להרבות אור, שנזכה להשמיד את החושך ושתזכו שהאור הגדול של הנשמות היקרות יאיר על כולנו עד הגאולה השלמה".

מנהלת בית הספר הוסיפה: "כל המאמצים להקמת בית האור היו שווים את הרגע שבו המשפחות נכנסו לאולם, ויכולת להרגיש את ההתרגשות והשמחה הקטנה בעיניים של ההורים השכולים, שעכשיו יש לבניהם הנצחה ראויה ומקום שנושא את שמם בעולם".