לקראת השביתה הארצית המתוכננת פרסמה הנהלת רבני תורת הארץ הטובה ורבנים נוספים מכתב קריאה פומבי לציבור שלא לקחת בה חלק.

בין החתומים: הרב דב ליאור, הרב יעקב אריאל, הרב שמואל אליהו, הרב דוד חי הכהן, הרב איתן אייזמן, הרב אליקים לבנון, הרב דוד תורג'מן ועוד.

בפתח דבריהם כתבו הרבנים: "אנו מחזקים את הלוחמים, את נשות הלוחמים ואת צה"ל כולו, הפועלים במסירות נפש במלחמה למען עם ישראל. מתוך הבנה כי כל פגיעה באחדות העם וביציבות העורף עלולה להחליש את הלוחמים בחזית ותפגע ביכולת להכריע את האויב, אנו קוראים להימנע מכל צעד שיפגע בכוחם ובמורל שלהם."

בהמשך המכתב הדגישו: "אנו אומרים באופן חד משמעי כי אסור להשתתף כל שותפות שהיא בהשבתת המשק של המדינה. לוחמנו המסורים, סדיר ומילואים, מוסרים את הנפש בשביל להשיב את חטופינו בניצחון גמור ומוחץ על אויבנו. מחאות עלולות לסכן סכנה מיידית את לוחמנו וחטופינו הנמצאים בחזית. ורק מתוך אחדות ואהבה בתוכנו יינתן חיזוק לחיילינו ונשיג בע"ה הכרעה וניצחון על האויב".

המכתב נחתם בקריאה לשמור על אחדות העם בימים קריטיים אלה ולהמשיך עד להשגת הכרעה וניצחון על האויב.