קבוצת מטיילים יהודים, שערכה סיור ביום שישי באזור היישוב עפרה הותקפה באבנים בידי המון ערבי מהכפר סילואד ומכפרים נוספים באזור.

לוחם צה"ל במיל' ששהה עם הקבוצה, נאלץ להגן על הקבוצה ולבצע ירי הרחקה להמון. מהתקיפה נפגע אחד מהמטיילים מאבן ברגלו והוא נזקק לטיפול רפואי.

בעקבות תלונות של הערבים למשטרה ולצה"ל, הלוחם נחקר, ולאחר שהמשטרה הבינה כי הקבוצה הותקפה קשות ושנשקפה סכנת חיים לחברי הקבוצה, על פי מדיניות המשטרה והשר הממונה הוא שוחרר לאחר זמן קצר. עורכי דין מארגון חוננו סייעו ללוחם.

בארגון חוננו קראו לצה"ל לפעול למעצר הפורעים עוד היום "המון ערבי, תוקף קבוצת יהודים, באופן ברברי, שכל חטאם הוא שהם יהודים שיצאו לטיול. לצערנו אחד מחברי הקבוצה נפגע, והועבר לטיפולה של מחלקת נפגעי הטרור בארגון. בנס ובתושייה של לוחם ששהה במקום חברי הקבוצה ניצלו מתוצאה קשה בהרבה.

אנו מודים למשטרת מחוז ש"י ולשר בן גביר על מדיניות הגיבוי ליהודים שנאלצים להגן על עצמם מפני מחבלים ערבים. אנו קוראים לצה"ל ולאלוף בלוט לעצור את הפורעים עוד הלילה, לא יתכן שטרוריסטים שפצעו וניסו לרצוח יהודים ישארו בטוחים, הדרך לעצור את ה 7.10 הבא ביו"ש הוא אפס סובלנות לטרור ערבי, ואנו מצפים מכל כוחות הביטחון שכך ינהגו".