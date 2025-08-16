4 חודשים בלבד עברו מאז הביסה הפועל באר שבע את הפועל תל אביב באצטדיונה הביתי, אצטדיון בלומפילד שבתל אביב במשחק חצי גמר גביע המדינה בכדורגל, בתוצאה 5:1.

מאז, הספיקה הפועל באר שבע לזכות בגביע המדינה וגם בתואר הראשון של העונה, אלוף האלופים כשגברה על האלופה מת"א אך גם הספיקה להפסיד בשני מפעלי אופ"א ולסיים את דרכה באירופה.

הערב (מוצאי שבת) נפגשו הפועל באר שבע והפועל ת"א שוב, הפעם באצטדיון הביתי של הקבוצה מבירת הנגב, אצטדיון טוטו-טרנר, בו מעולם לא ניצחה הפועל ת"א.

וכמו בכדורגל, גם לגביע הטוטו חוקים משלו.

האדומים מת"א ניצלו שתי טעויות בהגנת המארחים מבאר שבע בכדי לכבוש פעמיים בקלות והתקפת באר שבע שלוקה בחסר, לא הצליחה אפילו לאיים על השער שממול.

באר שבע שזכתה שלוש פעמים בגביע הטוטו, האחרונה ב-2016/17 ומאז הספיקה להפסיד בשלושה גמרים, נכנעת לאדומים מת"א שמעפילים אל הגמר שם יפגשו את המנצחת במשחק חצי הגמר בין בית"ר ירושלים להפועל חיפה.

האם העולה החדשה מת"א תשחזר את הזכייה היחידה שלה בתואר השלישי בחשיבותו בכדורגל הישראלי, תואר בו זכתה ב-2001/02? תשובות בקרוב.