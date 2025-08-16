הרב יצחק יוסף: "נתניהו אתאיסט - למה האמינו לו ראשי המפלגות החרדיות?" דר וסחרת

הרב הראשי לשעבר, הראשון לציון הרב יצחק יוסף, יוצא הערב (מוצאי שבת) במתקפה על ראש הממשלה בנימין נתניהו ועל יו"ר ש"ס אריה דרעי.

"היה צריך לפני הקמת הממשלה, כמו שכתוב בהסכם הקואליציוני, להעביר את חוק הגיוס, לפני התקציב הראשון".

"לא לשמוע לביבי אחרי התקציב. למה שמעו לו? אם היה חכם שלום חי היה צועק על שלוחא דרבנן - הם שלוחי חכמים, עם כל הכבוד להם - היה צועק עליהם, למה אתם מושכים? למה אתם שומעים בקול ביבי? אתם מאמינים לו? הוא אתאיסט!".

הרב תקף שוב את נתניהו, "אתם סומכים על אחד כזה? מה אתם סומכים עליו? שיעשה את החוק של הגיוס? לכן עוד משיכה ועוד משיכה והסתבכנו".

הרב טען כי צה"ל עוצר בעיקר ספרדים, "הם עוצרים בעיקר ספרדים, הם יודעים ששם האבא חלש, האמא חלשה. מה זה פה רוסיה? כשדופקים בדלת תראו בעינית מי זה, אם זה הם - אל תפתחו את הדלת. תעבור את התקופה הקשה הזאת".

הוא שב ואיים "אם לא יתנו לנו ללמוד תורה, נרד מהארץ. אני לא מפחד להגיד את זה, גם כשאיימו עליי בבג"צ. אם נצטרך - ניסע לליקווד ללמוד שם תורה".