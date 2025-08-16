מחלקת המדינה האמריקנית הודיעה כי היא עוצרת מתן ויזות לתושבי רצועת עזה לאלתר. עוד נמסר כי מצב זה יימשך "עד לבדיקה מלאה ויסודית" של תהליך הנפקת ויזות רפואיות זמניות לתושבי הרצועה.

"כל אשרות התיירות לאזרחים מעזה מושעות בזמן שאנו עורכים סקירה מלאה ויסודית של התהליך והנהלים המשמשים להנפקת מספר קטן של אשרות רפואיות-הומניטריות זמניות בימים האחרונים", נכתב בהצהרה שהתפרסמה ברשת X.

לפי הנתונים הרשמיים של המשרד, מתחילת השנה ניתנו מעל 3,800 ויזות B1/B2 - המשמשות בין היתר לטיפולים רפואיים בארה"ב - לתושבי הרשות הפלסטינית, כולל 640 בחודש מאי בלבד.

הפעילה האמריקנית-יהודייה לורה לומר, המקורבת לנשיא דונלד טראמפ, טענה ברשתות החברתיות כי "פליטים פלסטינים" נכנסו לארה"ב במהלך החודש. דבריה נלקחו בחשבון ועוררו ביקורת מצד מספר חברי קונגרס רפובליקנים.

"אני מברכת את משרד החוץ ואת מרקו רוביו", כתבה לומר בטוויטר. "אשרות והגעות של עזתים לשדות התעופה בארה"ב אינן תופעות חדשות. מדובר בתופעה שנמצאת בעלייה דרסטית במהירות בחודש האחרון, אך נראה כי הייבוא ההמוני של עזתים החל תחת ג'ו ביידן והוא נמשך גם בממשל טראמ מבלי להיעצר. זה לא מספר קטן. זה הרבה".