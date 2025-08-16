בירושלים הלך בשבת לעולמו הרב דוב בערל ויין זצ"ל, רב בית הכנסת "הנשיא", תלמיד חכם גדול, מחבר ספרי קודש והיסטוריה יהודית רבים, ומי שהעמיד תלמידים הרבה לאורך עשרות שנים.

עד לפני כחודש עוד מסר שיעוריו האחרונים בבית הכנסת.

הרב ויין נודע ביכולותיו הרטוריות יוצאות הדופן, ובהרצאותיו ריתק בעיקר את בני קהילות צפון אמריקה דוברי האנגלית. אלפי שיעוריו בהיסטוריה יהודית וביהדות הופצו במהלך ארבעה עשורים במיליוני עותקים - תחילה בקלטות ובדיסקים ובהמשך גם הועלו לאינטרנט וליוטיוב.

הרב והנשיא: הרצוג משוחח עם הרב וויין על הסבא ז"ל אתר ישיבה

במהלך חייו כיהן הרב ויין כרב קהילות, מייסד וראש ישיבה, ולפני כחמישים שנה כראש מחלקת הכשרות של ה־OU בצפון אמריקה. תחת הנהגתו חוללה הארגון מהפכה עולמית בתחום הכשרות של תעשיית המזון. הוא ראה עצמו כגשר בין דורם של גדולי ישראל שקדמו לשואה לבין דורו ותלמידיו.

באחד מסיפורי חייו שחזר רבות כיצד, בהיותו נער בן 12 בשיקגו, פגש את הרב הראשי לישראל, רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל, שהגיע מארץ ישראל לאחר מסעו במחנות העקורים. הרב הרצוג שיתף את התלמידים בכאב על הילדים היהודים שלא הצליח להציל מן המנזרים, ואמר כי "מיליון וחצי נשמות מרחפות באוויר".

הרב ויין סיפר כי הרב הרצוג פנה אליו אישית והטיל עליו את השליחות: "שמעת את הדברים שאמרתי לכם, נכון?" - דברי נבואה שהפכו לאבן יסוד בחייו.

לפני שלוש שנים וחצי הגיע נשיא המדינה, יצחק הרצוג, לביתו של הרב וויין כדי לשמוע מפיו על סבו שנשא את שמו. עם היוודע דבר פטירתו במוצאי שבת כתב הנשיא כי היה זה "רב גדול, שעד לאחרונה עוד שאלתי עליו בעת קריאת מגילת איכה בבית הכנסת הנשיא, שם אני נוהג להתפלל מעת לעת".

הלווייתו של הרב דוב בערל וויין תתקיים מחר (ראשון) בשעה 09:30 מבית הכנסת "הנשיא" שבשכונת רחביה בירושלים.