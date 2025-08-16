שרת החוץ של קנדה, אניטה אננד, הביעה התנגדות למדיניות ממשלת ישראל, הנתפסת כפוגעת באפשרות ליישום פתרון שתי המדינות.

בסוף השבוע שוחחה אננד עם שרי החוץ של בריטניה וצרפת על המצב ההומניטרי ברצועת עזה ועל מדיניות ישראל בזירה הפלסטינית.

אננד תיארה את מדיניות ישראל כ"מסכנת את פתרון שתי המדינות", ככל הנראה בהתייחס לכוונה המוצהרת של ממשלת ישראל לבנות אלפי יחידות דיור במסגרת תוכנית E1, שתחבר בין ירושלים למעלה אדומים.

תוכנית זו מוצגת על ידי הרשות הפלסטינית כמפצלת את השטחים המיועדים למדינה פלסטינית ומסייעת לייהוד אזור ירושלים.

עוד ציינה אננד כי קנדה ממשיכה לקרוא להפסקת אש מיידית, לשחרור כל בני הערובה, לפרוק נשקו של חמאס ולהעברת סיוע הומניטרי ללא הגבלה לתושבי רצועת עזה.

בשבועות האחרונים, קנדה, בשיתוף פעולה עם מדינות נוספות, הצניחה סיוע הומניטרי לאזורים שונים ברצועת עזה.