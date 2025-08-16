ליגת הכדורגל הטובה בעולם נפתחה בסערה. כמעט 3 חודשים עברו מאז הסתיימה עונת הפרמייר-ליג, ליגת העל האנגלית בכדורגל בזכייתה של ליברפול באליפות ה-20 בתולדותיה ובסוף השבוע הנוכחי חזרה זו בעונה חדשה שהחלה בכמות שערים גדולה וחריגה, כיאה לליגת הכדורגל הטובה בעולם.

מה שהחל עם ניצחון דרמטי של האלופה ליברפול שתקווה להגן על תוארה, כשגברה 2:4 עם שני שערים מאוחרים על בורנמות', המשיך עם הצגה של טוטנהאם ונגמר בתבוסה שהנחילה מנצ'סטר סיטי.

האלופה מליברפול שמקווה לשבור את שיא הזכיות של מנצ'סטר יונייטד באליפיות המדינה, התאוששה בקושי מאיבוד התואר הראשון של העונה לפני שישה ימים בלבד כשהפסידה בפנדלים לקריסטל פאלאס. שער מאוחר של קייזה בדקה ה-88 ובתוספת הזמן של סלאח, העניקו לאלופה האנגלית ניצחון על בורנמות', שהפסידה בכל ששת הביקורים הקודמים שלה באנפילד בהפרש שערים עצום של 23:2. ההיסטוריה נותרה כשהייתה - בורנמות' מעולם לא ניצחה את ליברפול במשחק חוץ.

טוטנהאם, קבוצתו של מנור סולומון הישראלי שלא נכלל בסגלה למשחק פתיחת העונה ועשוי לעזוב אותה בקרוב, פתחה גם היא את העונה עם חגיגת שערים כשמעל כולם היה זה רישרליסון.

הברזילאי שנרכש לפני שלוש שנים בסכום של 58 מיליון יורו כבש צמד שערים הערב במחזור הפתיחה, בהם שער מרהיב במספרת בדקה ה-60. ברנלי שלא ניצחה את טוטנהאם מזה 51 שנים, מאז 1974, נותרה בהלם וכעבור 6 דקות ספגה את השלישי. זה נגמר עם 0:3 מרשים של טוטנהאם שמקווה לחזור לצמרת הטבלה העונה.

אחרונה חביבה להביס הערב בפתיחת עונת הפרמייר-ליג היא המועמדת הגדולה לזכיה באליפות באופן תמידי, מנצ'סטר סיטי.

אחרי עונה מאכזבת במיוחד, סיטי פתחה את עונתה העשירית תחת אימונו של פפ גווארדיולה עם רביעייה לרשת וולבס.

ללא קווין דה בראונה שעזב לנאפולי, סיטי הראתה שיש לה על מי לסמוך כאשר הרכש החדש טיג'אני ריינדרס בלט מעל כולם עם שער בדקה ה-37 ובישול להלאנד שכבש צמד שערים במשחק. יש למה עוד לחכות.