איריס חיים, אמו של יותם חיים ז"ל שנחטף ב־7 באוקטובר ונהרג בשוגג, מתנגדת ליוזמת השבתת המשק שנועדה ללחוץ על הממשלה לקידום עסקה.

בפוסט אישי שפרסמה, היא הסבירה מדוע לדעתה מדובר בצעד שגוי: "היום יקומו מאות אלפי אנשים בבוקר ובליבם תחושה שהם עושים משהו טוב, למען החטופים ולמען המשפחות שלהם.

אותה תחושה שמוציאה אנשים מהבית כבר 3 שנים הרבה לפני שהמטרה הייתה לתמוך בחטופים. כי כאלה אנחנו, רוצים להיות טובים למען האחר.

היו מטרות אחרות שכולן בסופו של דבר הסתכמו בהתנגדות להחלטות כאלו או אחרות של הממשלה הנוכחית שנבחרה ב־1/11/22: הפיכה משטרית, חוק הגיוס, פיטורי גלנט, חיסונים, קורונה".

"השבתת המשק מחר, הפרעה למהלך החיים הלא נורמלי גם ככה, היא בעיניי טעות מכמה סיבות: אין בן אדם במדינה שלא רוצה שהחטופים יחזרו. ברגע שחלק שובתים וחלק לא - מסיבותיהם שלהם - ישר יש מן הרגשה נוראית שאם אני לא שובת, מה זה אומר עליי? לא אכפת לי?

אין מי שלא אכפת לו. מדינת ישראל לא שוקטת על שמריה כבר שנה ועשרה חודשים. אין אדם בישראל שלא תרם כסף ואת חיי ילדיו כדי להחזיר את החטופים".

"בינתיים זה לא הצליח ולא ראינו את כולם בבית, וזה משגע אותנו. כדי לא להשתגע מתחושת אוזלת היד - אנחנו רוצים לפעול, לעשות משהו. להרגיש חלק מהמאבק. אבל, השביתה הזאת בסופו של דבר לא תשיג כלום, חוץ מההרגשה הטובה שהנה, גם אני עשיתי משהו. ובנוסף - החמאס, שכמובן צופה ולומד אותנו, מבין שהוא מצליח להשבית את המשק בישראל. כמה נוח בשבילם שאנחנו עושים את זה עבורם".

"מי לא ישמח? כל אותם אנשים שמנסים לייצר לעצמם מציאות שבה הולכים לעבודה, פוגשים אנשים, מדברים וגם צוחקים - זה לא על חשבון החטופים, זה למען השפיות של כולנו. ככל שנחמיר את המאבק באופן זה, נדרדר את המדינה לכאוס מוחלט, ובעיניי לא נשיג ככה כלום חוץ מפילוג נוראי בינינו".

"אני מזדהה, רוצה, מוכנה לויתורים מרחיקי לכת באופן מדיני כדי להפסיק את המלחמה ולהחזיר את החטופים - באם הדבר עומד על הפרק - אך מתנגדת להשבתה של המשק. יש לזה משמעויות קשות עבורנו. הצעד הבא הוא אנרכיה שממנה לא תהיה יציאה".

"יש לכולנו אחריות למעשים שקולים לטובת כל עם ישראל והחברה כולה. השבתת המשק היא עוד ניצחון קטן לחמאס. אפשר להזדהות עם המשפחות - עושים את זה כל הזמן. אם בכל פעם שהחלטה גורלית לכאן או לכאן תגרור אותנו למלחמה בינינו - הקץ יגיע. מזכירה לכולם שהתנגדתי להפגנות הללו גם כשיותם היה עדיין חי בעזה".