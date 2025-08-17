הרב בונים שרייבר, ראש ישיבה מירושלים ורב קהילת 'בני פנחס' מאשדוד, נשא בסוף השבוע האחרון דברים בכינוס ועידת בני הישיבות, בו התייחס למצב הנוכחי של לומדי התורה ולמעצרי תלמידי ישיבה על ידי המשטרה הצבאית.

בדבריו בחר ראש הישיבה להציג את המצב הקיים כהזדמנות חיובית להבחנה בין עולם התורה לציבור הכללי.

"מציירים את זה שנעבעך בני הישיבות נרדפים על ידי השלטונות, וכולנו בפחד בזה", אמר. "קרו שני דברים - שנהיה ברור שיש את עולם התורה ויש את הצד השני שאין לנו שום קשר איתם, בין אם יש להם כיפה על הראש ובין אם אין להם. זה שני עמים שאין להם שום קשר".

הרב שרייבר התייחס לדברי רבי חיים מבריסק זצ"ל אודות מטרת הקמת המדינה ואמר: "מה שרבי חיים אמר שכל מה שהם מקימים את המדינה בשביל לרדוף את היהדות, הנה, פה רואים את זה בחוש. ולגופן של דברים, אז מה הבעיה של בן ישיבה שברחוב שונאים אותו? ברוך השם, טוב שהגענו לזה. זה מצוין".

בהתייחסו לאיסור על יציאה מהארץ לבני ישיבות, אמר ראש הישיבה: "יש דבר אחד מאוד מאוד טוב בכל הגזירות האלה, שבני ישיבות לא יכולים לנסוע לחוץ לארץ. זה הפלא ופלא, זה הדבר הכי טוב שיכול להיות".

לדברי רבי שרייבר, מטרת הגזירות נועדה להגביר את המחויבות האמיתית ללימוד התורה. "המטרה של הגזירות האלה, שהקדוש ברוך הוא שלח לנו, בשביל שאנחנו נשב ונלמד, לא בגלל שככה, זה שטאנץ כזה שכל אחד עובר מהחדר לישיבה, ישיבה לכולל, אלא שנשב ונלמד כי אנחנו באמת רוצים לשבת וללמוד".

ראש הישיבה הוסיף כי הקושי הכלכלי הוא חלק מהמבחן: "יש בעיות כלכליות, והם עושים הרבה בעיות, בפרט לאברכים. אז מה? אז הקדוש ברוך הוא שלח לנו מצב שאנחנו נלמד תורה על אף הקושי הכלכלי. לא תקבל כלום, יקחו לך מה שיש לך ותשב ותלמד".

בסיום דבריו הסביר רבי שרייבר כי לדעתו המצב הנוכחי נועד להחזיר את עולם התורה למקומו הנכון. "יותר מדי נהיינו שייכים בשנים האחרונות לכל ה'מסביב'. 'כוחותינו' נהיו יותר מדי", אמר. "אז הקדוש ברוך הוא אמר, עד כאן, זהו, סטופ, אתם מנותקים מהם, תחזרו למה שאתם ואין לכם שום קשר יותר. ברוך השם שהגענו למצב הזה".