מאיר יונה, תלמיד ישיבת 'באר יהודה' בירושלים, שוחרר אמש (מוצאי שבת) מהכלא הצבאי לאחר שעבר את השבת במעצר.

הבחור נעצר ביום שישי בידי שוטרי תנועה במהלך בדיקה שגרתית, והועבר למשטרה הצבאית באשמת עריקות מהשירות הצבאי.

מאות מתפללים מקהילות חסידיות התכנסו מחוץ לכלא צבאי 10 והמתינו לשחרורו. ברגעים לאחר השחרור התקיימו ריקודים במקום.

יונה תיאר את תנאי המעצר: "אחרי שהבאתי לשוטר תעודות זהות, הוא אמר לי אתה משתמט מהצבא אתה הולך לכלא. אמרתי למה כלא? אני בחור ישיבה?

"הגיעה משטרה צבאית שמו לי אזיקים, הכניסו אותי לכלא בלי מזגן בלי מים, אתה לא נושם שם. היה לי קשה עברתי סבל אבל אשאר חזק", הוסיף.

המעצר התרחש על רקע הסלמה במאבק בין הציבור החרדי למשטרה הצבאית בנוגע למעצר עריקים. בערבים האחרונים מתכנסים מדי לילה מאות חסידים ליד הכלא הצבאי במחאה נגד מעצרי בחורי ישיבות שמסרבים להתגייס.